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Грузинские вина были представлены на специальной дегустации в Японии
11.11.2019 14:02
В японском городе Кагосима был организован дегустационный семинар грузинского вина.
Об этом сообщает Trend в понедельник со ссылкой на Национальное агентство вина Грузии.
Мероприятие было организовано маркетинговой компанией "Red Bridge", являющейся контрактором Национального агентства вина Грузии. В нем приняли участие в том числе магистр вина Кечини Охаши и ведущий японский сомелье Мотиоки Окоши.
Презентация включала информацию об истории грузинских вин, их сортах и современной грузинской винодельческой промышленности.
В ходе мероприятия была предоставлена возможность продегустировать ряд грузинских вин от различных компаний-производителей.
На дегустации грузинского вина присутствовали около 65 сомелье, дистрибьюторов алкогольной продукции, представителей ресторанов и гостиниц из различных городов Японии.
По словам Кечини Охаши, качество грузинского вина продолжает улучшаться, представлены разнообразные сорта. "Это означает, что производители стремятся внедрять высокие стандарты с точки зрения как качества, так и предложения продукции», - сказал он.
Япония является одним из крупнейших импортеров грузинского вина.
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