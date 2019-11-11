

Бизнес-омбудсмен и его заместитель покидают должности

11.11.2019 15:22





Бизнес-омбудсмен Ираклий Леквинадзе и его заместитель Леван Каландадзе покидают свои должности. Информацию Первому каналу Грузии подтвердили в аппарате бизнес-омбудсмена.



Пока неизвестно, где продолжат работу Леквинадзе и Каландадзе, а также, кто будет новым бизнес-омбудсменом.



Ираклий Леквинадзе был назначен в январе 2018 года тогдашним премьером Георгием Квирикашвили. Леван Каландадзе стал заместителем бизнес-омбудсмена в феврале 2018 года.





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