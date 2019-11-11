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Цкитишвили призывает «Консорциум развития Анаклии» более активнее работать над поиском инвесторов
11.11.2019 17:36
Я бы призвала «Консорциум развития Анаклии» более активнее работать над поиском инвесторов, - так отреагировала в беседе с журналистами министр инфраструктуры Грузии Майя Цкитишвили заявление гендиректора «Консорциума развития Анаклии» Левана Ахвледиани в передаче «Полит-город» на канале «Палитраньюс», где он сказал о том, что в случае если спор перейдет в арбитраж, государство не сможет ввести других инвесторов.
Как отметила Цкитишвили, будет лучше, если Консорциум уладит открытые вопросы.
«Я бы призвала Консорциум развития Анаклии» более активнее работать как над поиском инвесторов, так и улаживанием открытых вопросов, которые они взяли на себя», - заявила Цкитишвили.
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