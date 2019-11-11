

Министр экономики Грузии представила план Иванишвили по возрождению Цхалтубо

11.11.2019 18:14





Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава представила план возрождения бальнеологического курорта Цхалтубо (регион Имерети), профинансировать который готов основатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.



На презентации проекта присутствовали архитекторы, урбанисты, представители неправительственных организаций и ассоциаций, а также представители бизнеса.



План включает следующие пункты: подготовка генплана; развитие инфраструктуры; создание единого администрирования курорта; осуществление маркетингового плана; создание единой модели предоставления лечебных вод частному сектору и управление. Кроме того, планом предусмотрено строительство детских площадок, аквапарка, тропического сада, различных спортивных площадок, парка для скалолазания, торгового центра, кафе-баров и ресторанов, а также открытие образовательного центра для подготовки персонала.



Как отметила Турнава, государство берет на себя ответственность за то, что все эти пункты будут выполнены.



Министр напомнила, что план развития Цхалтубо как спа-курорта был разработан еще 100 лет назад, уточнив при этом, что не было единой стратегии. В 2014 году по заказу государства зарубежные эксперты провели исследование и разработали стратегию.



"Мы эту маркетинговую стратегию будем активно осуществлять", - указала она. Это необходимо, чтобы "Цхалтубо реально стал одним из самых известных, конкурентоспособных столиц здоровья в Восточной Европе". "У него есть такой потенциал", - цитирует Турнава Спутник - Грузия.



Глава ведомства анонсировала создание в рамках проекта более 20 тыс рабочих мест. При этом она заявила, что импульс этому придал Иванишвили своей благотворительной инициативой. Он пообещал на свои средства в максимально сжатые сроки не только восстановить туристическую и лечебную инфраструктуру курорта, но и обеспечить его развитие с соблюдением требований международных стандартов.



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