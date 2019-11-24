

Wizz Air предлагает отказаться от бизнес-класса в рамках борьбы с изменением климата

24.11.2019 12:18





Генеральный директор венгерского лоукостера Wizz Air Йожеф Варади призвал авиакомпании отказаться от бизнес-класса на рейсах до 5 часов, чтобы бороться с изменениями климата, сообщает Forbes.



Гендиректор считает, что такой отказ станет одним из шагов в борьбе с изменениями климата.



«Бизнес-класс нужно запретить. Из-за этих пассажиров объемы выбросов углекислого газа вдвое выше по сравнению с пассажирами эконом-класса. Авиаиндустрия виновна в сохранении неэффективной и архаичной модели», – отметил Варади.



В ближайшие 10 лет Wizz Air планирует уменьшить объемы выбросов углекислого газа на 30%. Как сообщают в компании, в мае на одного пассажира приходилось 56,5 граммов углекислого газа за один километр.



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