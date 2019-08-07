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В США арестовали россиянина за пересылку частей оружия в Россию
07.08.2019 11:39
Россиянин Владимир Кузнецов арестован в штате Пенсильвания по обвинению в незаконном экспорте частей стрелкового оружия и принадлежностей к нему в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Восточного округа штата Нью-Йорк.
Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Помимо непосредственно экспорта, россиянину инкриминируют попытку экспорта и заговор с целью экспорта частей и принадлежностей к огнестрельному оружию из Соединенных Штатов лицам в России. В прокуратуре пояснили, что для таких операций требуется особая лицензия Госдепартамента и Министерства торговли США, а Кузнецов подобной бумагой не обладает.
В 2012 году суд в США вынес приговор Виктору Буту по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии. Россиянина посадили на 25 лет, свою вину он не признал.
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