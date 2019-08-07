

МВД задержало трех членов преступной группы, которые реализовывали наркотики через интернет

07.08.2019 12:50





В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, правоохранители задержали троих членов преступной группы по обвинению в незаконном приобретении-хранении и сбыте нового психоактивного вещества: Г.А., 1995 года рождения, Д.С. 2003 года рождения, и С.О. 1984 года рождения.



Преступление карается лишением свободы на срок от 8-ми до 20-ти лет или бессрочное заключение.



Следствие установило, что обвиняемые продавали наркотики с помощью мессенджера в мобильном приложении Telegram.



Во время обыска у одного из обвиняемых нашли семь связок нового психоактивного вещества, а во время обыска квартир, было найдено 66 граммов того же наркотика.



Полиция изъяла новое психоактивное вещество в большом количестве, готовое для реализации в подъездах корпусов в разных районах Тбилиси.



Следствие идет по факту незаконного приобретения и хранения нового психоактивного вещества и попытки его сбыта.



По решению Тбилисского городского суда, всем трем обвиняемым присуждено заключение.



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