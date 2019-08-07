

Европейское командование армией США распространяет видеоматериал проходящих в Грузии военных учений

07.08.2019 14:24





Европейское командование армией США распространяет в «Твиттере» видеоматериал проходящих в Грузии военных учений – Agile spirit 2019.



Как видно на кадрах, во время учений на военной базе Вазиани солдаты используют ракетные комплексы «Джавелин», наряду с различным американским вооружением США.



Государственный департамент США в 2017 году принял решение о передаче Грузии противотанковых ракетных комплексов третьего поколения на сумму 75 млн. долларов.



Многонациональные военные учения «Agile spirit 2019» по сравнению с предыдущими годами — самые масштабные учения, в которых широко используется грузинская и американская военная техника. В этом году учения проводятся в трех местах — в Сенаки, на территории II пехотной бригады, на полигонах Орфоло и Вазиани.



Многонациональные военные учения проводятся под командованием Европейского командования США и Грузии. Их целью является укрепление безопасности в Черноморском регионе и повышение оперативной совместимости между странами-участницами.



В учениях принимают участие 14 государств-членов и партнеров НАТО: Грузия, США, Великобритания, Латвия, Литва, Польша, Норвегия, Бельгия, Болгария, Греция, Черногория, Румыния, Турция и Украина.



Учения Agile Spirit 2019 начались 27 июля и завершатся 9-го августа.









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