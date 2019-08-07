

МВД задержало трех человек за онлаин-продажи наркотических веществ

07.08.2019 15:24





Сотрудники отдела Главного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков департамента Центральной криминальной полиции Министерства внутренних дел Грузии в результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, по обвинению в незаконной покупке - хранении и продаже нового психоактивного вещества задержали членов преступной группы: Г.А. 1995 года рождения, Д. С. 2003 года рождения, С. О. 1985 г.р.



По информации ведомства, следствие установило, что обвиняемые продавали наркотическое вещество посредством онлайн коммуникационной аппликации мессенджера "Телеграмм".



"По решению судьи, в ходе личного досмотра одного из обвиняемых правоохранители изъяли 7 новых упаковок психоактивных веществ. Во время обыска квартир задержанных в качестве доказательств было также изъято 66 г нового психоактивного вещества.



В результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий полиция изъяла большое количество нового психоактивного вещества из тайников в подъездах жилых корпусов в кварталах различных районов Тбилиси, подготовленных для продажи.



Ведется расследование по фактам незаконной покупки-хранения, и попытки сбыта группой нового психоактивного вещества, что предусматривает тюремное заключение сроком от 8 до 20 лет, или бессрочно.



Согласно решению Тбилисского городского суда, в качестве меры пресечения все три обвиняемых были приговорены к тюремному заключению" - говорится в заявлении МВД.





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