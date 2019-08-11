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Полиция изъяла в Марнеули героин в особо крупном размере
11.08.2019 11:10
Сотрудники Марнеульского управления Департамента полиции Квемо Картли МВД Грузии, в результате произведенных оперативно-следственных действий, задержали А.К. 1981 года рождения по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотического средства в особо крупном размере.
По информации МВД, правоохранители при личном досмотре обвиняемого изъяли расфасованные в 2 пакетика до 60 г героина.
Расследование ведется по факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства в особо крупном размере, по «а» подпункту 6-й части статьи 260 УК Грузии. Это преступление предполагает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет, или бессрочное лишение свободы.
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