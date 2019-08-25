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Полиция изъяла наркотики в особо крупном размере
25.08.2019 13:06
Сотрудники Главного управления по борьбе против незаконного оборота наркотиков Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии задержали П.А. 1984 года рождения по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере. Преступление предполагает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.
По информации МВД Грузии, правоохранители при личном досмотре и обыске в квартире временного проживания обвиняемого в качестве вещественных доказательств изъяли разного рода наркотические средства, по которым назначена соответствующая экспертиза.
Расследование ведется по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств в особо крупном размере, по «а» подпункту 6-й части статьи 260 УК Грузии.
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