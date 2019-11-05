

Министр обороны Грузии посетил базу Баграм в Афганистане

05.11.2019 11:49





В рамках визита в Афганистан министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили посетил грузинский батальон, который находится на базе в Баграм.



Делегация министерства обороны Грузии находилась на авиационной базе Баграм после завершения визита в Мазари-Шариф.



Министра обороны Грузии в аэропорту встретил бригадный генерал бригадный генерал Брайан Волфорд. На встрече он подчеркнул роль грузинских военных.



По информации министерства обороны, позднее Ираклий Гарибашвили провел встречу с личным составом 43-го батальона, дислоцированного на авиабазе Баграм, поблагодарил его за признание имени Грузии на международной арене и ознакомил собравшихся с социальными и инфраструктурными планы по созданию достойных условий.



На авиабазе Баграм министр обороны Грузии возложил венок к Мемориалу грузинских героев, погибших в международной миссии в Афганистане, а затем наградил грузинских военнослужащих и американских морские пехотинцев ведомственными медалями министерства обороны — «Преданный Родине» и «Генерал Квинитадзе». Визит министра обороны вместе с грузинскими миротворцами завершился посещением церкви имени Святого Георгия.



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