

Гражданин Турции задержан в Грузии за сбыт фальшивых денег

05.11.2019 13:34





Гражданин Турции задержан в Тбилиси за сбыт фальшивых денег в крупном размере, сообщает сегодня Следственная служба министерства финансов Грузии.



По данным следствия, обвиняемый завез из Турции в Грузию и продал 15 тысяч турецких лир (более 2,6 тысячи долларов).



Кроме того, у него было изъято пять тысяч фальшивых турецких лир общим номиналом около 875 долларов.



Следствие ведется по статье УК Грузии «изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Задержанному грозит лишение свободы сроком от семи до десяти лет.



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