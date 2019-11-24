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Граждане Армении задержаны с наркотиками на грузино-российской границе
24.11.2019 12:08
Таможенные офицеры обнаружили наркотики в пассажирском автобусе, который пересекал грузино-российскую границу через ТПП «Казбеги». Об этом сегодня сообщили в Службе доходов Минфина Грузии.
По информации ведомства, автобусом управлял гражданин Армении.
У сотрудников грузинской таможни возникли определенные подозрения, исходя из которых они решили проверить транспортное средство. В итоге в автобусе нашли 149 грамм кокаина и 64 грамма гашиша. Дело для дальнейшего реагирования передали криминальной полиции МВД в Казбеги.
Министерство внутренних дел возбудило уголовное дело по статье «незаконные ввоз в Грузию, вывоз из Грузии или международная перевозка транзитом наркотических средств, их аналогов или прекурсоров», что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.
В связи с произошедшим заявление также распространило посольство Армении в Грузии. По их информации, автобус с гражданами Армении был задержан сегодня на грузинской стороне КПП «Верхний Ларс» «по подозрению в перевозке запрещенных грузов». К этому времени водитель и еще двое пассажиров задержаны.
«Предварительное расследование уже началось, и посольство сделает ряд заявлений о дальнейших событиях. Все пассажиры в автобусе допрашиваются», — сказано в заявлении посольства.
Как отмечается, все пассажиры обеспечены продовольствием и предметами первой необходимости. «Дипломаты делают все возможное, чтобы ускорить транспортировку граждан Армении на родину», — сообщили в диппредставительстве.
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