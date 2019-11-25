

Во дворе парламента мобилизована полиция

25.11.2019 11:39





Во дворе парламента с утра мобилизованы правоохранители, там стоят полицейские автомобили.



На месте также мобилизованы несколько автобусов департамента по особым поручениям МВД, сотрудников центра 112, машины скорой помощи и пожарных.



Напомним, представители оппозиции, их сторонники и активисты сегодня проведут акцию у парламента. Планируется и пикетирование законодательного органа. По заявлению оппозиции, они не дадут большинству возможности провести 26 ноября пленарное заседание.



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