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Во дворе парламента мобилизована полиция
25.11.2019 11:39
Во дворе парламента с утра мобилизованы правоохранители, там стоят полицейские автомобили.
На месте также мобилизованы несколько автобусов департамента по особым поручениям МВД, сотрудников центра 112, машины скорой помощи и пожарных.
Напомним, представители оппозиции, их сторонники и активисты сегодня проведут акцию у парламента. Планируется и пикетирование законодательного органа. По заявлению оппозиции, они не дадут большинству возможности провести 26 ноября пленарное заседание.
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