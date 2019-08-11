

На Руставели готовятся к 53-му дню акции протеста

11.08.2019 11:45





53-й день протеста - на проспекте Руставели в Тбилиси готовятся к традиционному фли-маркету. Часть полученной выручки, символические 20%, пойдут на организацию акций.



Протест в центре столицы продолжится в летнем режиме до 20 сентября. После этого, ровно через три месяца с начала акций, начнутся массовые выступления. Требование участников акции неизменно - отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария.



"Мы активно ждем дело против ТВ "Пирвели" и Гварамия, так как на фоне террора бизнеса, оппозиционных телеканалов, трансформируется и наша акция. Но главное то, что мы не остановимся", - заявил гражданский активист, один из организаторов акции Гиги Макарашвили.



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