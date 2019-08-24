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К работам по тушению пожара в лесу у села Ахалсопели в Кварели с утра подключился вертолет


24.08.2019   10:50


К работам по тушению пожара в лесу у села Ахалсопели Кварельского муниципалитета с утра подключился вертолет.

Как сообщают в Службе управления чрезвычайными ситуациями, в тушении также принимает участие живая сила.

Напомним, вчера в лесу у села Ахалсопели Кварельского муниципалитета вспыхнул пожар.

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