

К работам по тушению пожара в лесу у села Ахалсопели в Кварели с утра подключился вертолет

24.08.2019 10:50





К работам по тушению пожара в лесу у села Ахалсопели Кварельского муниципалитета с утра подключился вертолет.



Как сообщают в Службе управления чрезвычайными ситуациями, в тушении также принимает участие живая сила.



Напомним, вчера в лесу у села Ахалсопели Кварельского муниципалитета вспыхнул пожар.



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