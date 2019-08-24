

В Германии убит житель Панкисского ущелья Грузии

24.08.2019 10:56





В Германии убит житель Панкисского ущелья Грузии Зелимхан Хангошвили. По информации жителей ущелья, Хангошвили был ранен в голову из огнестрельного оружия, в результате чего скончался.



По их же информации, за убийство Зелимхана Хангошвили, предположительно, задержан один человек.



Родственники говорят, что Зелимхан Хангошвили был убит российскими спецслужбами.



Имя Зелимхана Хангошвили фигурировал в деле Лапанкури в 2012 году. По сообщениям, он участвовал в переговорах во время спецоперации.



В мае 2015 года, Хангошвили был ранен в Тбилиси, на улице Мирзы Геловани. Незнакомцы сделали четыре выстрела в Хангошвили, когда он садился в машину.



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