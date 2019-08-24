Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Германии убит житель Панкисского ущелья Грузии


24.08.2019   10:56


В Германии убит житель Панкисского ущелья Грузии Зелимхан Хангошвили. По информации жителей ущелья, Хангошвили был ранен в голову из огнестрельного оружия, в результате чего скончался.

По их же информации, за убийство Зелимхана Хангошвили, предположительно, задержан один человек.

Родственники говорят, что Зелимхан Хангошвили был убит российскими спецслужбами.

Имя Зелимхана Хангошвили фигурировал в деле Лапанкури в 2012 году. По сообщениям, он участвовал в переговорах во время спецоперации.

В мае 2015 года, Хангошвили был ранен в Тбилиси, на улице Мирзы Геловани. Незнакомцы сделали четыре выстрела в Хангошвили, когда он садился в машину.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
ВАЖНОЕ:
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна