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К работам по тушению пожара в Ахалсопели подключилась гусеничная спецтехника Минобороны
25.08.2019 13:41
К работам по тушению пожара в селе Ахалсопели Кварельского муниципалитета подключилась гусеничная спецтехника министерства обороны.
Противопожарной технике не удается подобраться к очагам возгорания из-за сложного рельефа местности. Спецтехника Минобороны будет использована для прокладки дороги в лесном массиве.
С утра вертолеты пограничной полиции МВД возобновили противопожарную операцию в лесу около Ахалсопели. В работах участвуют три вертолета и 70 пожарных.
Пожар в лесу около села Ахалсопели вспыхнул 23 августа.
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