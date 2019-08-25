

К работам по тушению пожара в Ахалсопели подключилась гусеничная спецтехника Минобороны

25.08.2019 13:41





К работам по тушению пожара в селе Ахалсопели Кварельского муниципалитета подключилась гусеничная спецтехника министерства обороны.



Противопожарной технике не удается подобраться к очагам возгорания из-за сложного рельефа местности. Спецтехника Минобороны будет использована для прокладки дороги в лесном массиве.



С утра вертолеты пограничной полиции МВД возобновили противопожарную операцию в лесу около Ахалсопели. В работах участвуют три вертолета и 70 пожарных.



Пожар в лесу около села Ахалсопели вспыхнул 23 августа.



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