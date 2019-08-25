|
|
|
Мировой рекорд установили в порту Батуми
25.08.2019 20:58
Мировой рекорд установили в порту Батуми. Тяжелоатлет Георгий Ростомашвили с помощью веревки, привязанной к пальцу, с места сдвинул и на пять метров протащил морской буксир «Тамара 2», вес которого превышает 200 тонн.
Такой рекорд был установлен в мире впервые. За процессом следили судьи Федерации рекордов Грузии.
29-летний Ростомашвили является автором многих рекордов по тяжелой атлетике и победителем «Кубка рекордсменов» 2015 года.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна