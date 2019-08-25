

Мировой рекорд установили в порту Батуми

25.08.2019 20:58





Мировой рекорд установили в порту Батуми. Тяжелоатлет Георгий Ростомашвили с помощью веревки, привязанной к пальцу, с места сдвинул и на пять метров протащил морской буксир «Тамара 2», вес которого превышает 200 тонн.



Такой рекорд был установлен в мире впервые. За процессом следили судьи Федерации рекордов Грузии.



29-летний Ростомашвили является автором многих рекордов по тяжелой атлетике и победителем «Кубка рекордсменов» 2015 года.





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