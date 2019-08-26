

Работы по ликвидации пожара в селе Ахалсопели продолжаются

26.08.2019 11:09





Работы по ликвидации пожара в селе Ахалсопели муниципалитета Кварели продолжаются.



На месте мобилизованы около 80 пожарных-спасателей, которые всю ночь интенсивно обрабатывали отдельные очаги и как заявляют в чрезвычайном штабе, к этому времени не наблюдается открытых очагов возгорания.



Ситуация стабильная, и авиация больше не участвует в работах по ликвидации. На месте остается тяжелая техника министерства обороны, которая снабжает пожарных водой.



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