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Работы по ликвидации пожара в селе Ахалсопели продолжаются
26.08.2019 11:09
Работы по ликвидации пожара в селе Ахалсопели муниципалитета Кварели продолжаются.
На месте мобилизованы около 80 пожарных-спасателей, которые всю ночь интенсивно обрабатывали отдельные очаги и как заявляют в чрезвычайном штабе, к этому времени не наблюдается открытых очагов возгорания.
Ситуация стабильная, и авиация больше не участвует в работах по ликвидации. На месте остается тяжелая техника министерства обороны, которая снабжает пожарных водой.
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