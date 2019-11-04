|
|
|
За пьяное вождение автомашины можно угодить за решетку
04.11.2019 15:19
Меняются штрафы за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения - при повторном штрафовании в течение одного года за вождение в нетрезвом виде вводится административное заключение водителя.
МВД подготовило пакет законодательных изменений, согласно которым, дифиринцирование штрафов за вождение в нетрезвом состоянии будет происходить в соответствии с промилле, то есть, количеством алкоголя в крови.
В частности, как сообщает заместитель министра ВД Нино Джавахадзе, дифференцированный штраф будет двухэтапным – чем ниже содержание алкоголя в крови, тем ниже штраф.
В целом, МВД планирует ужесточить санкции за вождение под воздействием алкоголя, в том, числе, будет ужесточена и часть лишения водительских прав за вышеупомянутое правонарушение.
Кроме того, как сообщает заместитель министра, в качестве санкции за вождение в нетрезвом виде вводится и административное заключение. В частности, если водитель в течение одного года будет оштрафован за это дважды, кроме лишения прав, он может быть подвергнут административному заключению на срок до 15 дней.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна