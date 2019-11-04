

За пьяное вождение автомашины можно угодить за решетку

04.11.2019 15:19





Меняются штрафы за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения - при повторном штрафовании в течение одного года за вождение в нетрезвом виде вводится административное заключение водителя.



МВД подготовило пакет законодательных изменений, согласно которым, дифиринцирование штрафов за вождение в нетрезвом состоянии будет происходить в соответствии с промилле, то есть, количеством алкоголя в крови.



В частности, как сообщает заместитель министра ВД Нино Джавахадзе, дифференцированный штраф будет двухэтапным – чем ниже содержание алкоголя в крови, тем ниже штраф.



В целом, МВД планирует ужесточить санкции за вождение под воздействием алкоголя, в том, числе, будет ужесточена и часть лишения водительских прав за вышеупомянутое правонарушение.



Кроме того, как сообщает заместитель министра, в качестве санкции за вождение в нетрезвом виде вводится и административное заключение. В частности, если водитель в течение одного года будет оштрафован за это дважды, кроме лишения прав, он может быть подвергнут административному заключению на срок до 15 дней.



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