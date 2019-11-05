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В Турции по обвинению в квартирных кражах задержаны восемь граждан Грузии
05.11.2019 13:08
Полиция Турции арестовала восемь граждан Грузии по подозрению в квартирных кражах. Как сообщают турецкие СМИ, в результате спецоперации, которая одновременно проводилась по нескольким адресам, задержаны восемь граждан Грузии. Их обвиняют в ограблении четырех домов.
У грабителей изъято 5000 тыс. лир и награбленного на сумму 50 тыс. лари, в том числе, мобильные телефоны, украшения, драгоценности и бытовая техника.
По информации следствия, граждане Грузии изменяли внешность и использовали поддельные паспорта.
Сейчас задержанные находятся в изоляторе. Им грозит до 4-х лет лишения свободы.
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