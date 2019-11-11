

Экс-мэр Поти и еще трое чиновников отправлены за решетку

11.11.2019 10:39





Зугдидский районный суд отправил в предварительное заключение четырех бывших и действующих чиновников мэрии Поти, задержанных по делу о взяточничестве и растрате более полумиллиона лари. Об этом сообщает Общественное телевидение Грузии.



Всех госслужащих привлекли к уголовной ответственности из-за нарушений, допущенных при реабилитации прибрежной линии в районе Малтаква. Среди задержанных экс-мэр, а ныне председатель сакребуло (горсовета) Поти Ираклий Какулия, а также бывший глава службы строительства и архитектуры мэрии Зураб Куруа.



По данным следствия, в 2015 и 2017 году мэрия Поти оформила два договора с компаниями-контракторами, которые должны были выполнить проект реабилитации прибрежной линии.



Руководители этих фирм вносили фальшивые данные в акты о выполненных работах. Цифры в расчетных документах были гораздо больше реальных показателей. Таким образом, незаконно они смогли присвоить 528,8 тысячи лари (179,2 тысяч долларов) государственных средств.



Сотрудники мэрии Поти игнорировали нарушения компаний-контракторов. Более того, все акты приема-сдачи были заверены подписями чиновников городской администрации. Следствие указывает, что фактически они были соучастниками мошеннической схемы.



Также правоохранителям известно, что взамен на покровительство один высокопоставленный чиновник мэрии получил взятку в размере 170 тысяч лари (более 57,6 тысяч долларов). СМИ утверждают, что взятку дали Ираклию Какулия, то есть мэру Поти.



8 ноября Следственная служба Минфина Грузии сообщила о задержании трех человек, однако сегодня прокуратура предъявила официальные обвинения четырем фигурантам дела.



Все четверо заявляют, что они невиновны. На заседании 10 ноября защита обвиняемых ходатайствовала об их освобождении под залог. В случае с председателем сакребуло размер предполагаемого залога составлял 200 тысяч лари (67,7 тысячи долларов). Судья полностью удовлетворила ходатайство краевой прокуратуры Самегрело – Земо-Сванети. Задержанные чиновники были отправлены в заключение до окончания следствия.



В воскресенье Зугдидский районный суд также установил меру пресечения для семи человек, которые ранее были привлечены к уголовной ответственности в рамках того же дела. Среди них есть бывшие госслужащие, эксперты и представители двух компаний, с которыми мэрия Поти заключила договоры.



Следствие продолжается по нескольким статьям УК Грузии: «мошенничество», «присвоение или растрата», «получение взятки», «злоупотребление служебными полномочиями, «служебная халатность» и «изготовление, сбыт или использование поддельных кредитных или расчетных карт». Экс-мэру Поти и еще трем задержанным грозит лишение свободы на срок от 11 до 15 лет.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





