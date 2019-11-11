

В центральных районах Тбилиси ограничат движение автотранспорта

11.11.2019 18:26





Из-за работ по установке новогоднего освещения в нескольких районах Тбилиси временно ограничат движение автотранспорта, сообщили корр. «Новости-Грузия» в мэрии Тбилиси.



В частности, 11 ноября с 22:00 до 07:00 утра 12 ноября движение частично будет ограничено на проспекте Александра Казбеги, на улице Гии Гулуа и Варазис хеви.



Кроме того, сегодня с 23:00 до 07:00 утра 12 ноября движение частично будет ограничено на улице Вахтанга Горгасали, с площади Петре Багратиони до площади Гии Гулуа, а также на улице Джавахети.



Монтажные работы осуществляет компания «Тбилсервис групп». Мэрия Тбилиси приносит извинения за неудобства.



В этом году мэрия Тбилиси выделила 2,8 миллиона лари (более 940 тысяч долларов) на новогоднюю елку, праздничное освещение и декорации.



Главная елка Тбилиси будет высотой в 25 метров, итальянского производства и обойдется столице в 304,8 тысячи евро. Новые светящиеся конструкции и различные аксессуары, которые также представит итальянская компания обойдутся в 525 тысяч евро.



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