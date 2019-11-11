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В Харагаульском муниципалитете задержан учитель по обвинению в развратных деяниях
11.11.2019 21:48
В одном из сел Харагаульского муниципалитета задержан учитель по обвинению в развратных деяниях. По существующей информации, учитель одной из публичных школ сексуально домогался до ученицы старших классов, из-за чего 8 ноября был задержан.
По информации МВД Грузии, мужчина задержан на основании постановления судьи. Расследование в связи с этим начато по статье 141 УК Грузии, что подразумевает развратные деяния. Упомянутая статья предполагает наказание в виде тюремного заключения на срок от 10 до 13 лет.
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