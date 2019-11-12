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15 человек пострадали в результате ДТП в Кеда
12.11.2019 10:51
В результате автоаварии в Кеда пострадали 15 человек. Бригады скорой помощи доставили их в клиники Батуми и Кеда.
Как сообщают в министерстве здравоохранения Аджарии, 13 пострадавшим помощь оказывается в Кеда амбулаторно, 2 доставили в батумскую реферальную больницу для дополнительных исследований. По информации ведомства, жизнь пострадавших вне опасности.
Инцидент произошел в Кедском муниципалитете. Автобус съехал с проезжей части и перевернулся. На месте были мобилизованы спасатели и скорая помощь.
МВД начало расследование по статье 276 УК Грузии, что подразумевает нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.
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