

В завезенной из Украины в Грузию замороженной курятине выявлена сальмонелла

12.11.2019 11:34





В результате пограничного ветеринарного контроля в завезенной из Украины замороженной курятине выявлена сальмонелла.



Как сообщают в Службе доходов Министерства финансов, на таможенно-пропускном пункте «Батумский порт» сотрудниками управления санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля Таможенного департамента Службы доходов Министерства финансов в результате осуществления процедур ветеринарно-пограничного контроля, в завезенном из Украины замороженном курином мясе (23380 кг) выявлена бактерия сальмонеллы.



«В соответствии с постановлением правительства Грузии N463 от 20 сентября 2019 года, данный товар уничтожен», - говорится в информации.



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