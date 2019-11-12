Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В завезенной из Украины в Грузию замороженной курятине выявлена сальмонелла


12.11.2019   11:34


В результате пограничного ветеринарного контроля в завезенной из Украины замороженной курятине выявлена сальмонелла.

Как сообщают в Службе доходов Министерства финансов, на таможенно-пропускном пункте «Батумский порт» сотрудниками управления санитарного, фитосанитарного и ветеринарного контроля Таможенного департамента Службы доходов Министерства финансов в результате осуществления процедур ветеринарно-пограничного контроля, в завезенном из Украины замороженном курином мясе (23380 кг) выявлена бактерия сальмонеллы.

«В соответствии с постановлением правительства Грузии N463 от 20 сентября 2019 года, данный товар уничтожен», - говорится в информации.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
ВАЖНОЕ:
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна