

Два бывших выскопоставленных сотрудника МВД задержаны по делу Патаркацишвили

12.11.2019 18:31





Прокуратура Тбилиси по делу бизнесмена Бадри Патаркацишвили задержала двух бывших высокопоставленных сотрудников Департамента конституционной безопасности - Давида Кокашвили и Илью Гамгебели. обвинение предъявлено находящемуся в заключении Левану Кардава.



Заявление о вынесении постановления обвинения данным лицам распространяет Генеральная прокуратура.



Бывшие высокопоставленные сотрудники ДКБ обвиняются в превышении служебных полномочий и умышленном незаконном задержании. Кроме того, следственное ведомство планирует предъявить обвинение еще одному бывшему высокопоставленному сотруднику ДКБ, находящемуся в заключении Георгию Дгебуадзе («Мастера»). Как поясняют в прокуратуре, поскольку он был экстрадирован в Грузию из Нидерландов, для начала преследования ведомству требуется согласие страны, осуществившей экстрадицию.



«Прокуратура Тбилиси на основании постановления суда, в качестве обвиняемых задержала по обвинению в превышении служебных полномочий и по факту умышленного незаконного задержания сотрудников Департамента конституционной безопасности Д.К. и И.Г. В отношении бывшего заместителя начальника Второго главного управления ДКБ Л.К. вынесено постановление о его обвинении.



Расследование по делу выявило следующее: в июне-июле 2006 года в Департаменте конституционной безопасности Министерства внутренних дел Грузии было принято решение усилить наблюдение в отношении бизнесмена Аркадия (Бадри) Патаркацишвили, усилить контроль над его домами, охраной и приближенными к нему лицами. Эти действия были связаны с его политической активностью, которая была неприемлема для бывших властей и воспринималась как угроза высокого риска.



В июле-августе 2006 года сотрудники Департамента конституционной безопасности Министерства внутренних дел Грузии запланировали нападение на дом Аркадия (Бадри) Патаркацишвили в Уреки, что подразумевало выстрелы из огнестрельного оружия в направлении дома. Мероприятие представляло собой предупредительную акцию, направленную на прекращение политической активности Патаркацишвили. До проведения мероприятия сотрудниками ДКБ тогдашнему начальнику полиции Уреки Джемалу Шаматава было дано задание, убрать группы дежурных сотрудников полиции от дома Аркадия (Бадри) Патаркацишвили. Джемал Шаматава до начала мероприятия направил краткое текстовое сообщение коменданту Патаркацишвили и предупредил об ожидающемся нападении. Этот факт стал известен руководящим лицам Департамента конституционной безопасности.



Чтобы наказать Джемаля Шаматава за это действие, при организации начальника Второго главного управления ДКБ, Г.Д., был разработан план его преднамеренного незаконного задержания, в осуществлении которого активно участвовали сотрудники ДКБ – Л.К. и И.Г.



В целях реализации плана, в поселке Уреки доверенное лицо Г.Д – Б.Б. инсценировал кражу мобильного телефона и драгоценностей Т.Ц., за что его задержали и доставили в полицейский участок Уреки, где он нанес себе повреждения, прижег тело сигаретой и обличил в этом факте начальника урекской полиции Джемала Шаматава. Также в преступлении, в частности, в принуждении к действию сексуального характера Шаматава обличил Т.Ц.



22 августа 2006 года Джемал Шаматава был вызван в административное здание полиции г. Поти, куда также прибыл Л.К. в двумя сопровождающими. Л.К. принудительно увел Шаматава и представил в областную прокуратуру Западной Грузии, где он был задержан в тот же день, на основании действий, осуществленных при организации Г.Д., и искусственно созданных обстоятельств / доказательств, в соответствии с частью 2 статьи 144-прима и 1 –й части статьи 139 Уголовного кодекса Грузии. В качестве меры наказания последнему определено 9 лет лишения свободы.



В отношении вышеупомянутых лиц ведется уголовное преследование в соответствии с подпунктом «г» 3 части статьи 333 и 3 части статьи 147 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от девяти до двенадцати лет.



Что касается Г.Д., как известно общественности, его задержали в Нидерландах, после этого он был экстрадирован в Грузию. Соответственно, для начала преследования в отношении Г.Д. будут проведены предусмотренные международными соглашениями процедуры для получения согласия страны, осуществившей экстрадицию.



На данном этапе по делу продолжается расследование для установления других лиц, участвовавших в совершении преступления», - говорится в заявлении прокуратуры.



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