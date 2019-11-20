

Россияне украли плафоны и унитазы с захваченных украинских судов

20.11.2019 18:28





Командующий военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко сообщил, что с возвращенных Россией кораблей за время их пребывания под арестом сняли все оборудование, включая «плафоны, розетки и даже унитазы». Его слова приводит «Интерфакс-Украина».



По словам Воронченко, корабли все еще буксируют в направлении Одессы, пока они только подходят к территориальным водам страны. Их низкую скорость передвижения он объяснил тем, что своим ходом корабли идти не могут.



«Россияне их угробили <...> Так что мы еще покажем всему миру варварское отношение россиян к этому», — сказал он в интервью «Четвертому каналу».



Корабли Военно-морских сил Украины (два катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу»), направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года «за незаконное пересечение границы России в Крыму». В ходе инцидента также были арестованы экипажи судов — 24 украинских военнослужащих. В России их обвинили в незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 322 УК РФ), и поместили в московское СИЗО «Лефортово». 7 сентября моряки вернулись в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной.



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