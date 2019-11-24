

157 автомобилистов были лишены водительских прав в течение текущего года

24.11.2019 12:12

"Спутник-Грузия"



Водительских прав в Грузии с 1 января по 30 сентября 2019 года лишились 157 автомобилистов, которые своими нарушениями правил дорожного движения исчерпали годовой лимит в 100 баллов, говорится в данных на сайте МВД Грузии.



С лета 2017 года в Грузии действует т. н. балльная система – на водительские права ежегодно начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении лимита автомобилисты лишаются прав. После этого они должны либо заново сдавать на права, либо ждать год.



Согласно данным на сайте МВД, только в период с 1 июля по 30 сентября лимит баллов исчерпали 127 нарушителей правил дорожного движения.



Лидирует по числу водителей, лишившихся прав, Тбилиси, где свои права потеряли 78 водителей. При этом в столице Грузии зафиксировано больше всего нарушений правил дорожного движения, за которые снимаются баллы - около 148,6 тысячи нарушений.



В то же время в Тбилиси ездит больше всего водителей, которые не потратили еще ни одного балла – более 318 тысяч. На втором месте регион Имерети, где 100 баллов сохранили почти 160 тысяч человек, а на третьем – регион Квемо Картли (101,5 тысячи).



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