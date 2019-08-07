|
|
|
Япония отказалась принять протест России по вопросу южных Курил
07.08.2019 11:04
Лента.ру
Правительство Японии не приняло протест российской стороны по вопросу южных Курил. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, передает ТАСС.
Комментируя ноту протеста, врученную накануне послу Японии в России Тоёхисе Кодзуки заместителем министра иностранных дел РФ Игорем Моргуловым, Суга заявил, что Токио не принимает этих протестов, считая подобные представления от Москвы неприемлемыми.
6 августа в МИД России вручили Кодзуки ноту протеста в связи с нарушениями, допущенными японскими участниками безвизовых обменов на южных Курилах.
Япония отрицает российский суверенитет над территорией Южных Курил и настаивает на возвращении под свой контроль островов Итуруп, Кунашир, Шикотан, а также группы маленьких островов Хабомаи.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна