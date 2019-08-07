

МИД Грузии сделало заявление в связи со встречей Путина с лидером абхазских сепаратистов

07.08.2019 11:16





«Встреча Владимира Путина с лидером оккупационного режима перед 11-й годовщиной августовской российско-грузинской войны 2008 года представляет собой очередную незаконную попытку провести легитимацию оккупационных режимов и узаконить собственный контроль над оккупированными регионами», — об этом заявил официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди в связи с встречей в Сочи президента России Владимира Путина и т.н лидера оккупированной Абхазии Рауля Хаджимба.



По словам Константиниди, действия России направлены против государственности, суверенитета и территориальной целостности Грузии и грубо игнорируют фундаментальные нормы международного права.



«Несмотря на подобные усилия России, международное сообщество никогда не потерпит незаконной оккупации неотъемлемых регионов Грузии.



Международное сообщество решительно поддерживает суверенитет, территориальную целостность и политику непризнания Абхазии и Цхинвальского региона, что заметно отражено на публичных заявлениях и документах, сделанных со стороны как отдельных стран и международных организаций, а также в их активных шагах по мирному урегулированию конфликта», — сказал Владимир Константиниди.



Накануне в Сочи президент России Владимир Путин встретился с де-факто президентом оккупированной Абхазии Раулем Хаджимба.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





