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МИД Грузии сделало заявление в связи со встречей Путина с лидером абхазских сепаратистов
07.08.2019 11:16
«Встреча Владимира Путина с лидером оккупационного режима перед 11-й годовщиной августовской российско-грузинской войны 2008 года представляет собой очередную незаконную попытку провести легитимацию оккупационных режимов и узаконить собственный контроль над оккупированными регионами», — об этом заявил официальный представитель МИД Грузии Владимир Константиниди в связи с встречей в Сочи президента России Владимира Путина и т.н лидера оккупированной Абхазии Рауля Хаджимба.
По словам Константиниди, действия России направлены против государственности, суверенитета и территориальной целостности Грузии и грубо игнорируют фундаментальные нормы международного права.
«Несмотря на подобные усилия России, международное сообщество никогда не потерпит незаконной оккупации неотъемлемых регионов Грузии.
Международное сообщество решительно поддерживает суверенитет, территориальную целостность и политику непризнания Абхазии и Цхинвальского региона, что заметно отражено на публичных заявлениях и документах, сделанных со стороны как отдельных стран и международных организаций, а также в их активных шагах по мирному урегулированию конфликта», — сказал Владимир Константиниди.
Накануне в Сочи президент России Владимир Путин встретился с де-факто президентом оккупированной Абхазии Раулем Хаджимба.
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