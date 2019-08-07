

МВД угодило в очередной скандал - видео задержания участника акции протеста смонтировано

07.08.2019 11:45





МВД Грузии попадает еще в один скандал. Адвокат Бежана Лорткипанидзе, задержанного по делу 20 июня, утверждает, что МВД сфальсифицировало доказательства. Из непрерывных кадров, запрошенных из этого ведомства, подтверждается, что противостояние спровоцировал отряд спецназначения, мобилизованный для разгона акции, сообщает "Рустави 2".



В несколько часовом видеоматериале есть всего два эпизода, где фигурирует исследователь National Geographic. В первом случае хорошо видно, что из внутреннего двора парламента в направлении отряда спецназначения идет группа людей в гражданской форме. Они прячутся за сотрудниками Министерства внутренних дел, и поэтапно насильно втягивают мирных граждан в полицейский кордон. Именно за этим последовала реакция Бежана Лорткипанидзе, который пытался помочь человеку.



А во втором эпизоде хорошо видно, что Лорткипанидзе не двигаясь, стоит перед парламентом, и никакого преступления не совершает. В это время один из спецназовцев с близкого расстояния стреляет в женщину, которая прикрывается щитом. Удар был настолько мощный, что сломал щит, а близкий женщины высказался полицейским за безжалостность. После этого лица в гражданской форме втянули в кордон и этого мужчину, а Бежан Лорткипанидзе и в этом случае пытался помочь ему.



Министерство внутренних дел распространило вырезанную и смонтированную версию, которой доказывает, что Бежан Лорткипанидзе участвовал в групповом насилии. На данное время Лорткипанидзе находится в предварительном заключении.





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