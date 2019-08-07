

В связи с 11-ой годовщиной августовской войны в Эргнети пройдет акция

07.08.2019 11:54





В связи с 11-ой годовщиной августовской войны представители политических партий сегодня посетят Мухатгвердское братское кладбище.



Лидеры «Европейской Грузии» и «Национального движения» еще раз почтут память солдат, погибших в результате российской агрессии в Грузии.



Параллельно этому, погибших вспомнят и в Гори. У оккупационной линии в Эргнети местные жители и политики вместе выразят протест российской агрессии в Грузии. Лозунгом запланированной в Эргнети акции будет «Мы помним 7 августа 2008 года».



Напомним, что с российско-грузинской войны 2008 года прошло 11 лет.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





