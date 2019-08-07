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В связи с 11-ой годовщиной августовской войны в Эргнети пройдет акция
07.08.2019 11:54
В связи с 11-ой годовщиной августовской войны представители политических партий сегодня посетят Мухатгвердское братское кладбище.
Лидеры «Европейской Грузии» и «Национального движения» еще раз почтут память солдат, погибших в результате российской агрессии в Грузии.
Параллельно этому, погибших вспомнят и в Гори. У оккупационной линии в Эргнети местные жители и политики вместе выразят протест российской агрессии в Грузии. Лозунгом запланированной в Эргнети акции будет «Мы помним 7 августа 2008 года».
Напомним, что с российско-грузинской войны 2008 года прошло 11 лет.
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