

Заявление МИД Грузии в связи с 11-й годовщиной российско-грузинской Августовской войны 2008 года

07.08.2019 12:49





Министерство иностранных дел Грузии распространило заявление в связи с 11-й годовщиной российско-грузинской Августовской войны 2008 года. В заявлении отмечается, что 7 августа 2019 года исполняется 11 лет после широкомасштабной военной интервенции Российской Федерации против Грузии и незаконной оккупации двух неотъемлемых регионов Грузии — Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии.



«Военная агрессия, осуществленная одиннадцать лет назад при полном игнорировании основополагающих норм международного права, являлась попыткой насильственного изменения границ суверенного государства, что создало серьезную угрозу для системы безопасности региона и европейской безопасности в целом.



Российская Федерация до сих пор не выполнила соглашение о прекращении огня, заключенное 12 августа 2008 года при посредничестве Европейского союза, и по-прежнему продолжает нарушать международные обязательства, несмотря на постоянные призывы международного сообщества. Полностью игнорируя свои обязательства о выводе войск с территории Грузии, взятые по Соглашению о прекращении огня, Москва еще больше усиливает свое незаконное военное присутствие на местах и мешает созданию международных механизмов безопасности в абхазском и цхинвальском регионах Грузии.



В то же время Россия предпринимает шаги по направлению де-факто аннексии грузинских регионов Абхазии и Цхинвальского региона, параллельно с чем пытается изолировать население оккупированных территории от остальной Грузии. С этой целью Российская Федерация целенаправленно продолжает возводить ограждения из колючей проволоки и искусственные барьеры, закрытие т.н. переходных пунктов, ограничивать свободное передвижение, практику похищений и незаконных задержаний местного населения, чем грубо нарушаем фундаментальные права и свободы человека и делает невыносимым и без того тяжелое гуманитарное и социально-экономическое положение пострадавшего от конфликта населения.



Тревогу вызывает дискриминация и притеснения по этническому признаку оставшегося в Абхазии и Цхинвальском регионах грузинского населения, в том числе запрет на образование на родном языке и оскорбление достоинства путем принуждения к смене этнической идентичности.



Чрезвычайно тревожными являются случаи пыток и убийств на этнической почве, о чем свидетельствуют факты убийств Давида Башарули, Гиги Отхозория и Арчила Татунашвили. Укоренившийся в связи с данными делами синдром безнаказанности сделал возможным смерть Ираклия Кварацхелия в незаконном плену на российской военной базе в оккупированной Абхазии.



Особую печаль вызывает тот факт, что сотни тысяч насильственно перемещенных лиц и беженцев, выдавленных из регионов Абхазии и Цхинвали в результате нескольких волн этнической чистки, по-прежнему лишены возможности на безопасное и достойное в свои дома.



На этом фоне ещё сильнее видна необходимость допуска на оккупированные регионы Абхазии и Цхинвали Миссии наблюдателей ЕС и неограниченного доступа международных правозащитных механизмов.



В ответ на текущие вызовы правительство Грузии последовательно проводит политику мирного урегулирования российско-грузинского конфликта путем переговоров и усилий по его деэскалации. Грузия полностью выполнила условия Соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года и в одностороннем порядке неоднократно подтвердила свою приверженность неприменению силы, ожидая аналогичного ответа со стороны России. На том фоне, когда Российская Федерация намеренно пытается нанести ущерб форматам мирных переговоров, Грузия продолжает конструктивно участвовать в международных Женевских переговорах и прилагает все усилия для решения проблем безопасности и гуманитарных проблем населения, пострадавшего от незаконной оккупации России. В то же время грузинское правительство предпринимает шаги для примирения и восстановления доверия между людьми, разделенными войной и оккупационными линиями, о чем свидетельствует мирная инициатива «Шаг к лучшему будущему»…



Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию выполнить свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, уважать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ, изменить незаконное решение о признании т.н. независимости оккупированных территорий, предпринять соответствующие шаги для урегулирования грузино-российских отношений с целью обеспечения мирного разрешения конфликта путем диалога и достижения мира в регионе.



Пользуясь случаем, министерство иностранных дел Грузии выражает соболезнования семьям и близким погибших мирных жителей и военных, геройски погибших на войне 2008 года», — говорится в заявлении МИД Грузии в связи с 11-й годовщиной российско-грузинской Августовской войны 2008 года.



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