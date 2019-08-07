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Линкявичюс: Россия продолжает ползучую аннексию и оккупацию 20 процентов территорий Грузии
07.08.2019 12:52
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс откликается на 11-ю годовщину российско-грузинской войны в августе 2008 года.
Как он написал в социальной сети Twitter, Россия продолжает ползучую аннексию и оккупацию 20 процентов грузинских территорий.
«Одиннадцать лет после преднамеренной агрессии против Грузии. Россия продолжает ползучую аннексию и оккупацию 20 процентов грузинских территорий. К сожалению, мы не усвоили урок, который последовал за Крымом и Донбассом. Мы никогда не должны с этим смириться», — говорит министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
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