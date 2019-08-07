

Вашадзе: 7 августа является символической датой, а так война начата Кремлем, Путиным гораздо раньше

07.08.2019 13:40





Эта позорная военная агрессия принесла Грузии более 500 погибших граждан, уничтоженную инфраструктуру и раз и навсегда загубленные отношения между Грузией и Россией, - об этом заявил журналистам лидер «Единого национального движения» Григол Вашадзе на Мухатгвердском кладбище.



Лидер «Национального движения» почтил память погибших в августовской войне и возложил цветы к их могилам.



«7 августа является символической датой, а так война начата Кремлем, Путиным гораздо раньше. 1-го августа уже шла полномасштабная война. Уже были пусты грузинские села, уже двинулась волна вынужденно перемещенных лиц. Эта позорная военная агрессия принесла Грузии более 500 погибших граждан, уничтоженную инфраструктуру и раз и навсегда загубленные отношения между Грузией и Россией. России же это принесло вечный позор. Она никогда не сможет смыть с себя этого позора, чтобы они там не говорили о единоверии и совестной истории», - заявил Григол Вашадзе.



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