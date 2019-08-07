

Иванишвили подвел к своему дому море, чтобы помешать акциям протеста

07.08.2019 15:23





Из-за решения грузинского олигарха Бидзины Иванишвили, набережные курорты Гурии не смогут связаться между собой береговой полосой. Об этом говорится в заявлении оппозиции.



По словам оппонентов власти, бывший премьер решил убрать около полкилометра береговой полосы у своего жилища и подвести к дому море.



"После того, как из-за "ночи Гаврилова" мы каждую ночь стали устраивать перманентные акции у дома Бидзины Иванишвили под названием "Разбуди олигарха", этот олигарх старается всячески помешать нам - сначала перерыл территорию, устроил искусственные барьеры. Но после того как он понял, что мы не остановимся и собираемся продолжить протест, очевидно, у его фантазии нет границ, и он начал подводить море до своего жилого дома, чтобы не дать нам возможность стоять и протестовать. Разумеется, мы не можем стоять в море, и протестовать"- заявил член ЕНД Давид Мжаванадзе.



В то же время участники акции с сегодняшнего дня не смогут приблизиться к дому олигарха, поскольку на территории, где проводились акции, уже море.



"Это невообразимый маразм. Ради чего? Ради того, что люди выражают справедливый протест, чтобы уволить Гахария. Ради этого он должен подвести море к дому, ради этого должен переместить все, что хочет, чтобы помешать митингующим. Это просто стыд, и ничего более. Гахария должен уйти. Море, вода, суша принадлежит народу"- говорит Бондо Тедорадзе.



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