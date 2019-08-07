

Вашадзе: 7 августа является символической датой, хотя Россия начала войну гораздо раньше

07.08.2019 15:47





«7 августа является символической датой, а так война начата Россией, Кремлем, Путиным гораздо раньше. 1-го августа уже шла полномасштабная война, грузинские села уже были пусты, уже двинулась волна вынужденно перемещенных лиц», — заявил председатель партии «Национальное движение» Григол Вашадзе.



Как отметил Вашадзе, позорная военная агрессия принесла Грузии более 500 погибших граждан, уничтоженную инфраструктуру и раз и навсегда загубленные отношения между Грузией и Россией.



«России же это принесло вечный позор. Она никогда не сможет смыть с себя этого позора, чтобы они там не говорили о единоверии и совестной истории», — заявил Григол Вашадзе.



Напомним, что 7 августа 2008 года российские войска вторглись на территорию Грузии под предлогом необходимости защиты граждан России (жителей Цхинвальского региона, которыми предварительно незаконно раздали гражданство России) и оккупировали большую часть Западной Грузии, и приблизились к Тбилиси на расстоянии в 30 километров. После международного вмешательства российским войскам пришлось отступить и они были передислоцированы в два грузинских региона - Абхазию и Цхинвальский регион. Позже Россия признала оккупированные территории независимыми, назначив там свои марионеточные власти. По сей день эти территории (20% территорий Грузии) находятся под российской оккупацией, что подтверждено и признано международным сообществом. На оккупированных территориях Грузии дислоцированы до 10 тысяч российских военнослужащих.



В результате войны погибли 408 граждан Грузии, из них 170 военнослужащих, 14 сотрудников МВД, 224 гражданских лиц. Число раненных и пострадавших составило 2232. Среди них 1045 военнослужащих. В результате войны до 30 тысяч человек добавились к армии беженцев, которых на данный момент в Грузии 263 598.



Россия по-прежнему не выполняет ни одно из обязательств, взятых в рамках международного соглашения о прекращении огня в Грузии от 12 августа 2008 года.



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