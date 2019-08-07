

Национальные экзамены в 2020 году будут проводиться по новой модели

07.08.2019 15:49





В рамках комплексной реформы образования, в 2020 году абитуриенты будут сдавать Единые национальные экзамены по новой модели.



Министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Батиашвили и руководитель Национального экзаменационного центра Софо Горгодзе проводят пресс-конференцию в связи с новой моделью.



По информации министерства, новая модель подразумевает, с одной стороны, сокращение количества экзаменов с четырех обязательных экзаменов до трех, а с другой, лучшую оценку готовности студентов к определенной программе.



«Предметный экзамен будет проверяться не только на знание фактического материала, но и по таким важным навыкам, как критическое мышление, адекватная обработка информации, навык аргументированной и логической оценки обсуждения», — заявляют в министерстве.



Согласно новой модели Национальных экзаменов, после трех обязательных экзаменов абитуриенты будут сдавать: грузинский язык и литературу, иностранный язык.



Третий экзамен будет зависеть от программ, при выборе технического направления и естественных наук, абитуриенты будут сдавать математику, на гуманитарном направлении — историю. В то же время, исходя из специфики программы, при выборе социальных или общественных наук — историю или математику.



К тому же, ВУЗы по собственному желанию, могут назначить четвертый экзамен из следующих предметов: биология, химия, физика, общие навыки, география, литература, изобразительное и прикладное искусство, гражданское образование.





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