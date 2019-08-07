

Между президентами России и Украины состоялся телефонный разговор

07.08.2019 16:19





Состоялся телефонный разговор президентов Украины и России. Информацию распространяет агентство «Reuters».



Телефонный разговор между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным состоялся после того, как четверо солдат погибли в результате бомбардировки на востоке Украины.



По словам Зеленского, во время телефонного разговора Владимир Путин дал обещание Зеленскому, которое президент Украины озвучит в ближайшее время.





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