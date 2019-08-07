

Саакашвили: 2008 год – одна из самых славных страниц истории на всем протяжении существования Грузии

07.08.2019 16:25





Сегодня исполняется 11 лет после того, как после множества провокаций, вооруженных стычек, большой международной пропаганды, кибератак, экономического эмбарго, Путин крупномасштабно, со всеми своими вооруженными силами напал на Грузию», — заявил экс-президент Грузии Михеил Саакашвили во время трансляции в «facebook-live».



Как отметил Саакашвили, для него 2008 год – одна из самых славных страниц истории на всем протяжении существования Грузии.



«Это был настоящий пример героизма. Георгий Анцухелидзе, герои Шиндиси, обычные гражданские лица, которые проявляли невообразимую отвагу и грузинское общество в целом, за редким исключением, собрались в один кулак. Все вместе встали на Руставели. Сделали живую цепь по всей Грузии. Они не тряслись от страха, не отступили, не боялись и защищали свою страну. Это настоящий героизм, поскольку, кто бы что не говорил, в 2008 году путинская Россия не смогла решить ни одну из своих стратегических задач. Они не сумели изменить внешнеполитический курс Грузии, не смогли свергнуть правительство Грузии и они не смогли сломить грузинский народ. Таким образом, Грузия тогда спаслась, благодаря невообразимым усилиям наших героев, благодаря единству и особой храбрости нашего народа. Нахождение у власти Бидзины Иванишвили – это продолжение войны Путина в Грузии», — заявил Саакашвили.



«Я преклоняюсь перед нашими героями. Я хорошо помню каждую горсть грузинской земли. Мое сердце и сердца многих из нас лежат в каждом из сел Грузии, в Шида Картли, которое уничтожили оккупанты. Мы обязательно победим», — заявил Михеил Саакашвили.



По его словам, Грузия обязательно победит, но пока необходимо отстранить «наместника» враждебной «пятой колонны» от грузинской власти.



То, чего не сумели сделать в 2012 году мы – политики, это удается грузинской молодежи. Я хочу поприветствовать тех людей, кто рисковал жизнью 20 июня, кто потерял зрение, здоровье, однако не отступил, кто потерял свободу и находится сейчас в тюрьмах. У нас все получится, Грузия обязательно победит. Кровь героев Шиндиси, кровь Амцеухелидзе не пролита зря», — заявил Саакашвили.





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