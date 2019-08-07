

Арешидзе: Войну начала Россия, однако Саакашвили сознательно полез в эту ловушку

07.08.2019 16:32





Войну начала Россия, однако Саакашвили совершил еще большее преступление, - так по прошествии 11-лет оценивает августовскую войну 2008 года эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе.



Как заявил Арешидзе в беседе с «IPN», и спустя 11 лет отношения между Грузией и Россией – стабильно тяжелые.



«Кто начал войну?! – это спекулятивный вопрос, при котором грешат обе стороны – тот, кто его задает, и тот, кто крутит этим вопросом в разных контекстах. Для меня лично очевидно и я всегда об этом говорил, несмотря на оппозиционный настрой в отношении власти Саакашвили, что войну начала Россия, однако Саакашвили совершил еще большее преступление. Он знал, что Россия собирается начать войну, что поставлена ловушка и все равно, сознательно полез в эту ловушку. Это преступление гораздо больше, чем развязывание войны», - заявил Мамука Арешидзе.



По его же словам, озвучиваемая в политических кругах и медиа информация, что Россией оккупированы 20% территории Грузии, не соответствует правде, поскольку оккупировано гораздо больше, а именно и морская акватория.



«…У нас сложилось стабильно тяжелое положение, в последний период тенденция усугубления не наблюдалась, однако недавний визит Гаврилова изменил реальность в сторону еще большего ухудшения и еще раз подчеркнул, что в этой обстановке между Грузией и Россией не может быть добрососедских отношений», - заключил Арешидзе.



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