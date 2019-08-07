

Залкалиани: Одним из главных приоритетов нашей дипломатической деятельности является деоккупация

07.08.2019 16:45





«После российско-грузинской войны прошло 11 лет, но, к сожалению, ситуация не улучшилась, оккупация вновь продолжается, фактическая аннексия, этническая дискриминация тех грузин, которые спонтанно возвратились свои дома, особенно в Гальский район», — заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



Как отметил Залкалиани, зверские убийства, совершенные в отношении Татунашвили-Отхозория-Башарули, и недавнее незаконное задержание, в результате которого погиб Ираклий Кварацхелия, указывают на то, что ситуация на оккупированных территориях действительно очень серьезная.



«Одним из главных приоритетов нашей дипломатической деятельности и дипломатической миссии Грузии в целом — это деоккупация. Это также отражено в нашем главном стратегическом документе, в стратегии внешней политики, которую мы приняли в этом году, и в плане действий, в котором указано, какие шаги должно предпринять правительство Грузии для решения проблемы деоккупации », — заявил Давид Залкалиани.





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