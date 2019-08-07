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МИД Норвегии: Оккупированные территории Грузии не должны быть забыты


07.08.2019   17:08


Оккупированные территории Грузии не должны быть забыты, — заявил МИД Норвегии в связи с 11-ой годовщиной августовской российско-грузинской войны.

«Оккупированные территории Грузии не должны быть забыты. Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии остается твердой», — говорится в заявлении МИД Норвегии.

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