

МИД Норвегии: Оккупированные территории Грузии не должны быть забыты

07.08.2019 17:08





Оккупированные территории Грузии не должны быть забыты, — заявил МИД Норвегии в связи с 11-ой годовщиной августовской российско-грузинской войны.



«Оккупированные территории Грузии не должны быть забыты. Наша поддержка суверенитета и территориальной целостности Грузии остается твердой», — говорится в заявлении МИД Норвегии.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





