

Вольски является агентом российского КГБ -Саакашвили

07.08.2019 17:36





«Как вообще Вольски, и подобные ему люди должны говорить на родине Анцухелидзе» - Михеил Саакашвили отозвался на обвинения лидера правящей партии, согласно которому войну 2008 года начала Грузия.



По словам Михеила Саакашвили, Вольски (Гия Вольски - депутат парламента Грузии - ред), и другие члены власти Грузии прямо озвучивают послания Кремля и Путина.



"Вольски является давним агентом российского КГБ. Это нам хорошо было известно, он прямой агент российских спецслужб, но Вольски ведь не просто Вольски, от его лица говорят Иванишвили и Россия.



Я, Михеил Саакашвили не только не покинул Грузию, когда Путин пригрозил лично мне, и я единственный человек, кто ходит живой после того, как Путин публично пригрозил повешением, убийством и т.д. Пусть приезжают, пусть поймает, пусть повесит, пусть убьет меня, я никогда не предам свою страну, никогда не подпишу ее распад, и мы достигли такого договора, которым была защищена территориальная целостность Грузии.



Этот Вольски тогда был в дыре, эта крыса и ничтожество, и другие ничтожества, которые находились там, когда все мы каждую секунду рисковали своей жизнью, и когда потом Россия не останавливается, и продолжает мстить грузинским героям. В Украине убили инженера, который помогал нашим военным.



Наших военных преследуют, и продолжают преследовать во всем мире. Это позор, что такие люди блатуют. Как вообще Вольски должен повышать голос на родине Анцухелидзе (Нац. герой Грузии, погиб в Цхинвали в результате жестоких пыток- ред.), у всего ведь есть предел, до каких пор мы должны терпеть хронику этого невообразимого предательства. У Грузии, к сожалению, всегда были предатели, но к счастью, всегда были также Анцухелидзе, и герои Шиндиси.



Моей самой главной надеждой является грузинская молодежь, бесстрашная, упорная, это именно то поколение, которое не смогла сломить Россия в 2008 году, которое в результате всего этого выросло гораздо более патриотичным, и гораздо больше любит родину. Родиной людей, подобных Вольски, является Кремль в Москве. Родиной грузинской молодежи является Грузия, в том числе Абхазия и Шида Картли"- говорит Михеил Саакашвили.



В распространенном сегодня заявлении лидер большинства Гия Вольски в начале войны и его результатах полностью обвиняет тогдашнюю власть, и третьего президента Грузии Михеила Саакашвили. По утверждению Гии Вольского, грузинская сторона бомбила территорию Грузии по заказу России.





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