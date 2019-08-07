

Что не смогла сделать Россия в 2008-м, сделала в 2012-м приведя к власти Иванишвили – Саакашвили

07.08.2019 17:45





Третий президент Грузии Михеил Саакашвили вспоминает 8 августа 2008 года, и нападение России на Грузию. По словам Саакашвили, Россия напала на Грузию из-за одной и главной причины - Грузия создала настоящее европейское государство.



По его словам, несмотря на вооруженные нападения, кобератаки, и экономические эмбарго, Путин не смог изменить европейский курс Грузии, именно поэтому он напал военными действиями на соседнюю страну.



"Россия начала полномасштабное вторжение своими вооруженными силами, после того, как все перепробовала. Вооруженная провокация, кибератаки, экономическое эмбарго, развернула всю международную пропаганду против нас. И главное, из-за чего Россия напала на Грузию, это то, что Грузия впервые на Кавказе, и на всем постсоветском пространстве создала прецедент настоящего европейского государства. Россия нам не простила то, что мы были быстро развивающимся успешным государством. Номер первый реформатор в мире, которой завидовал весь регион, и в самой России население задавало вопросы, если Грузия является успешной, почему Россия не успешная.



Вот поэтому напала на нас Россия, и больше ни за что. Россия тогда не смогла разрешить ни одну стратегическую задачу. Россия не смогла остановить евро политический курс Грузии, не смогла переломить грузинскую государственность, не смогла свергнуть правительство Грузии"- заявил Михеил Саакашвили.



По его же словам, Россия до сих пор не закончила войну, и то, что не смогла в 2008 году войсками и боевыми действиями, смогла в 2012 году, когда к власти пришел Бидзина Иванишвили.



"То, что, к сожалению, Россия не смогла [сделать] в 2008-м, они сделали в 2012-м году тем, что привели к власти Иванишвили, и его пособников. Поэтому то, что говорит Иванишвили, то, что говорят люди Иванишвили, является продолжением путинской войны против грузинского народа. Они прямо внедрили клише российской пропаганды. Всё представили наоборот"- говорит Михеил Саакашвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





