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И.о. посла США Элизабет Руд посетила поселение беженцев в Церовани
07.08.2019 19:16
Соединенные Штаты с гордостью продолжают стоять рядом с Грузией и заботятся о насильственно перемещенном населении, сказала исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд, чьё заявление размещено на странице посольства США в Facebook.
«В 11-ю годовщину российского вторжения в Грузию каждый из этих домов рассказывает историю о потере семьи, друзей, родных домов и любимых людей. Но вместе с тем также рассказывает историю о мужестве, дружбе, о несгибаемом народе и стойкости их любимой родины. Соединенные Штаты с гордостью продолжают стоять рядом с Грузией и заботятся о насильственно перемещенном населении, чтобы они продолжали жизнь до достойного и безопасного возвращения домой», — сказала и.о. посла США в Грузии Элизабет Руд, посетившая Церовани.
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