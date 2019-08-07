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Задержан бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев
07.08.2019 20:06
В Кыргызстане задержан бывший президент страны Алмазбек Атамбаев.
Задержание было произведено в резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш. К операции был привлечен спецназ, были слышны звуки стрельбы. Согласно распространённым сообщениям, пострадали около десяти человек.
Задержание Атамбаева был вызвано тем, что он трижды не явился в суд, куда был вызван в качестве свидетеля по делу об освобождении криминального лидера Азиза Батукаева.
Ранее парламент Кыргызстана принял решение о снятии неприкосновенности с экс-президента страны, что дает возможность привлечения его к уголовной ответственности.
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